Väljakutsed plaatimistöödel. Mida tähele panna nurkade ja takistuste ümbruse plaatimisel?

Sageli on vaja plaatida ruumi nurki või siis veetorude ning pistikupesade ümbrust. Sellisel juhul tuleb esmalt paigaldada võimalikult palju terveid plaate ja siis hakata järgmisi ükshaaval sobivaks viilima, lõikama või puurima. Lähemalt saab tarvilikest nippidest lugeda käsiraamatust „Kodu remonditööd“.

Uste ümbruse plaatimine



• Kui uks asub seina keskel ja sein plaaditakse laeni, tuleks plaatide asetus kavandada nii, et ukse äärde ja nurkadesse ei satuks kitsaid plaadiribasid.

• Kui uks asub ruumi nurgas, siis plaadi naaberseinad tavapärasel moel ning siis lõika ja paigalda ukse kohale sobivad plaadid.

Kui on plaadist tarvis eemaldada kitsas riba, siis tõmba plaadinoaga sälkejoon ja murra liigne serv ära plaadinäpitsatega. Silu seejärel lõikepind plaadiviiliga.

Kui ette jäävad torud…

Köökide ja vannitubade plaatimist segavad sageli mitmesugused torud ja muud keerulised takistused. Sellisel juhul lõika takistuse ümber sobiva plaadi kuju esmalt paberist välja. Kanna lõikejoon markeriga plaadile ning lõika sobiva kujuga plaat plaadinäpitsate, plaadisae või trellpuuriga joont mööda välja.

Suurte takistuste puhul on parem sättida plaadid nii, et takistus satub plaatide vahekohta. Plaadi serva on lihtsam kujundada, kui plaadi keskele avaust lõigata.

Keerulised välisnurgad

Välisnurkade plaatimine võib osutuda üpris keerukaks, sest need on harva päris sirged või loodis.

Plaadi kumbki sein horisontaalsest juhtlatist lähtudes eraldi, siis jooksevad tulbad üksteise suhtes õigesti. Näitena vaatame lähemalt akna ümbruse plaatimist.

Kui plaadid seina maast laeni, siis paigalda terved plaadid kuni aknani, kuid mitte akna kohale. Kinnita juhtlatt nii, et selle ülaserv vastab aknapealse kõige alumise tervete plaatide rea alaservale. Liist toetab akna kohale paigaldatud terveid plaate.

Paigalda lõigatud plaadid ümber akna. Alusta aknalaua juurest, kus võib vaja minna L-kujulise lõikega plaati.

Oota, kuni plaatimissegu kuivab, siis eemalda akna kohalt juhtlatt. Lõika ja paigalda ülejäänud plaadid, mis katavad kitsa riba akna ümber. Püüa väga kitsaste ribade lõikamist vältida, sest need murduvad kiiresti.

Paigalda kõik aknaorva terved plaadid, suunaga välisnurgast akna poole. Lõpuks mõõda ja lõika ühe plaadi kaupa kõige aknapoolsem tulp.

