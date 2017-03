Valmiv Gazpromi peakorter lööb uusi kõrgus- ja ehitusrekordeid

465meetri kõrgune Gazpromi peakorteri vaateplatvorm saab olema Euroopa kõrgem. Ehitis saavutas ka uue maailmarekordi katkematu betooni valamisel.

2018. aastal valmib Peterburis Soome lahe kaldal energiafirma Gazprom peakorter „Lakhta Center“. See põnev 2012. aastal alustatud ehitis on juba löönud mitmeid rekordeid. Kompleksi dominandiks on 465meetrine pilvelõhkuja, mille avalik vaateplatvorm hakkab asuma 357 meetri kõrgusel ja saab sellega olema Euroopa kõrgeim.

Euroopa kõrgeimaks saab ka panoraam-restoran, mis hakkab paiknema hoone 330 meetri kõrgusel.

Kompleksi on projekteerinud Briti arhitekt Tony Kettle. Lakhta keskuse kogupindala on 400 000 m2 ning hoones võetakse kasutusele üle 100 tehnoloogilise innovatsiooni.

Ehitise nulltsükkel lõpetati 2015. aastal. 1. märtsil 2015 registreeriti ka uus Guinnessi maailmarekord - „Lakhta Center“ vundamendi alusplaadi valamine katkematu betoonivaluna nõudis 19 624 m3 betooni, mis on umbes 3000 kuupmeetrit rohkem kui eelmisel maailmarekordil (Wilshire Grand Tower).

Hoone vundamendi stabiilsus on saavutatud 2080 paigalvalu-betoonist vaiaga. Esimest korda ajaloos on kõrghoone vundamendis kasutatud 2meetrise diameetriga paigalvalu-betoonist vaiu.