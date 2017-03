Vanale aknale värskem ilme ja pikem iga

Värvi eesmärk on takistada vee sattumist puidu sisse ja vältida akna tursumist ning muid keskkonnast tingitud kahjustusi. Hea värv püsib aknal aastaid ning pikendab ka akna eluiga.

Akna suurimateks vaenlasteks on niiksus ja päike. Niiskuskahjustused tekivad enamasti vihmavee sattumisel raami ja piida alumiste nurgaühenduste või lahtise kiti ja klaasiliistude vahele. Välitingimustes kattub värvimata või maha kulunud värviga puit päikse ja vee koostoimel hallika kihiga ning muutub koledaks ja praguliseks. Päikesevalguse lagundav toime on eriti tuntav hoone lõunapoolsete akende juures, mis vajavad seetõttu ka sagedamat hooldamist.

Akende värvimisel võikski esmalt üle vaadata, millises olukorras objekt on. Kas vana värv koorub või on tugevasti kinni? Kas on pinnavigastusi, mida peaks pahtliga parandama? Kas pinda on eelnevalt viimistletud peitsi, laki või värviga?

Kui aknaraame on varem peitsitud, võib värskema ilme saamiseks akna lihtsalt uuesti üle peitsida. Peitsid on poolenisti läbipaistvad ja puidu muster kumab peitsist läbi. Peitsid ja lakid on toonitavad.

Peitsitud või lakitud aknaraamipinnad võib ka üle värvida. Värv katab alumise pinna täielikult ja sellisel juhul ei ole oluline, mis tooni aken enne oli. Kui aken on varem värvitud, pole isegi oluline, mis materjalist on akna konstruktsioon (metall või puit). Oluline on, et värv püsiks aluspinnal tugevasti kinni.

Pind tuleb hoolikalt ette valmistada

Eemalda kooruv, lahtine värv ja rooste (nt naelapeadelt). Määrdunud pinda pese puhastusvahendi vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud pind pese spetsiaalselt hallituse eemaldamiseks mõeldud vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada.

Seejärel lihvi vana läikiv värvipind matiks (lihvpaber 150), eemalda lihvimistolm. Enne värvimist tuleb pinnad ebatasasuste vältimiseks ja parema nakke saavutamiseks alati üle lihvida, eriti oluline on seda teha eelnevalt värvitud pindade puhul.

Varem viimistlemata puitaknad ja ka varem värvitud puitaknad, millelt on värv koorunud või kuni puhta puiduni eemaldatud, tuleb töödelda spetsiaalse puidukaitsevahendiga. Metallpinnad (mis on eelnevalt roostest puhastatud) tuleb kruntida spetsiaalse metallikruntvärviga. Seda ei kasutata siis, kui aknad peitsitakse või lakitakse.

Pintsliga õhuke kiht

Üldiselt värvitakse aknaid pintsliga. Värvikiht peaks olema piisavalt õhuke, et värv nurkades, aga ka tasasel pinnal voolama või tilkuma ei hakkaks. Samas peaks värvikihi paksus olema piisav, et see kataks ja pintsel poleks kuiv.

Värvi soovitatakse pinnale kanda pigem mitme õhukese kui ühe paksu kihina. Üldiselt värvitakse kahes kihis. Pärast esimese kihi kandmist peaks värv ühe ööpäeva kuivama, enne kui raamid uuesti üle värvitakse.

Kõik mittevärvitavad osad on soovitatav eemaldada või spetsiaalsete kilede või teipidega kinni katta. Meeles tasub pidada, et kui jätta mittesobiv maalriteip liialt kauaks pinnale ja väljas paistab intensiivne päike, võib juhtuda, et teip "sulab pinna külge kinni" ja seda enam pinda rikkumata eemaldada ei õnnestu.

Klaasi teipimisel tuleb arvestada, et värv võiks 1 mm ulatuses katta ka aknaklaasi, kuna nii annab see aknaraamidele piisava kaitse.

Akende värvimine on soovitatav ette võtta kuival ja soojal ajal, näiteks kevadel või suvel, sest siis saab värskelt värvitud akna kogu ööpäevaks lahti jätta. Kui aken liiga vara kinni panna ja värv ei jõua piisavalt kuivada, võib aken kinni kleepuda.

Värvitut akent hoia sagedasti lahti

Kui värv on piisavalt kuivanud ja aken peab olema vahepeal kinni, on soovitatav seda võimalikult sageli avada ja lahtisena hoida, kuni värv lõplikult kõveneb. See võib aega võtta umbes kuu.

Kui aknaraame ja lengi värvitakse ainult seestpoolt, näiteks toa ilme värskendamiseks, võib kasutada ka vesialuselist sisepindadele mõeldud mööblivärvi. Enne värvimistöö alustamist tuleks valmis panna tarvilikud töövahendid: puhastamiseks veenõu, lapp ja kummikindad, värvimiseks 30‒50 mm laiune pintsel, värvipurgi avaja, segamispulk, paber või kalts ja lihvpaber 100, 150 või 180.

Lihvpaberi valik sõltub sellest, kas on vaja värvi maha lihvida või teha lihtsalt pinnakonaruste eemaldamiseks vahelihv. Lisaks läheb tarvis lihvimisklotsi, mittevärvitavate pindade katmiseks maalriteipi, ehitusnuga, redelit, võib-olla läheb vaja ka spetsiaalset värvieemalduskaabitsat.

Ei maksa arvata, et vanad aknad ei kõlba kuhugi ning need tuleks välja vahetada. Regulaarse hoolduse korral (värvimine, kittimine) püsivad kvaliteetsed puitaknad isegi sada aastat. Sisemistele raamidele tihendite ja topelt-klaaside lisamisega on neid võimalik muuta märkimisväärselt sooja- ja mürapidavamaks. Ka on akendele soovi korral võimalik lisada turvamanuseid. Seega tasub oma akende eest ikka hoolitseda.

Nõuanded

• Fikseeri aken, et see värvides eest ära ei liiguks.

• Kata kinni ka ümbritsevad pinnad (põrand, aknalaud, aknapaled, klaas).

• Ära "uputa" pintslit värvi sisse. Kasta pintsel värvi ca 1/3 ulatuses.

• Esmalt värvi raskemini ligipääsetavad kohad, seejärel suuremad pinnad.

• Kui teed töös pausi, mähi pintsel kilesse, et see ära ei kuivaks. Ka siis, kui jätkad töötamist järgmisel päeval.

• Kui akna ja lengivaheline osa (see, mida me kinnise akna puhul ei näe) on enamvähem korras, võibki värvida ainult sisemised ja välimised pinnad. Siis ei pea ka muretsema, kas akna saab piisavalt kauaks lahti jätta, et see liiga vara kinni pannes kokku ei kleepuks.

• Eemalda maalriteip pärast värvimist esimesel võimalusel.