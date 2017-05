Vanalinnast on saamas Airbnb linnaosa

Melu Tallinna vanalinnas. Taavi Sepp

Tallinna vanalinnast kui meelelahutuskeskusest ning kalleima kinnisvaraga piirkonnast on saamas ka üha aktiivsem lühiüürimise asum, kus ilma teeb äri, mis on seotud Airbnb-ga. Paljudele sealsetele korteritele on see andnud justkui uue elu, kirjutab Uus Maa Kinnisvarabüroo kutseline maakler Kaija Kullat firma blogis.