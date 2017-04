Vesi ei kõlba juua? Ette tuleb võtta kaevu puhastus

Et kaevust puhast vett saada, peab kaev olema korras ja puhas. Õigeaegne ja regulaarne kaevu puhastamine on siinjuures väga oluline. Julgemad võivad selle töö ka ise ette võtta. Vaja on abivahendeid ja kannatust. Parim aeg kaevu puhastamiseks oleks suvel kuiva ilmaga.

Meie maamajapidamistes on enim levinud salvkaevud, mida on lihtsam rajada ning ka hooldada. Salvkaevud on keskmiselt 4–5 meetri sügavused, aga Lõuna-Eestis leidub ka paarikümnemeetri sügavusi. Salvkaevud ammutavad vett kvaternaari veekompleksist ehk maapinnalähedasest põhjaveest.

Puurkaevude sügavus jääb vahemikku 2–250 meetrit. Kõige madalamad puurkaevud ongi tavaliselt saartel, kus püütakse vältida soolase merevee sattumist kaevu.

Et kaevuvesi oleks puhas, peab kaevu tehniline seisukord olema korras. Aja jooksul aga kulub ja vananeb kõik. Õigeaegne ja regulaarne kaevu puhastamine tagab puhta vee.

Vesi reostub kaevus väliskeskkonnast tuleneva saastega ja sageli just seetõttu, et kaevu pole kaua puhastatud. Vette võib sattuda puulehti ja muud prahti. Selle peamiseks põhjuseks on kehvad kaevukaaned. Ette võib tulla igasuguseid asju - kaevus võib hukkuda mõni väikeloom (konn, rott) või siis on naaberkrundile ehitatud uus reoveesüsteem, kust pääseb põhjavette baktereid ja saastet. Soojema veega kaevudes võib ka vetikaid esineda.

Sogast ja setetest puhtaks ning kaaned korda

Kaevu hooldamise käigus tühjendatakse see veest ja puhastatakse setetest ja sogast, seinad puhastatakse ja tihendatakse ning filterliiv vahetatakse ära. Kaevu seintel võib olla muda ja sammalt. Peale kaevu mehhaanilist puhastust tuleb teostada kaevu pesu setetest ja sodist spetsiaalse pumbaga.

Kui kaev on liiga madal, siis tuleb lisada ka kaevurõngaid.

Kaas peab olema maast vähemalt 40 cm kõrgusel. Vana ja kulunud vahetatakse vajadusel uue ja veetiheda vastu või siis vähemalt tihendatakse kogu kaaneosa. Paljudel kaevudel on kahjuks lekkivad ja nõrgad kaaned.

Külmakerked põhjustavad ülemiste kaevurõngaste nihkumist, mille tagajärjel pääseb kaevu pinnavesi. See aga rikub joogivee kvaliteeti.

Veeanalüüsi tasub teha, kui piirkonnas, kust vesi kaevu koguneb, toimub muudatusi.

Joogivee kvaliteet võib halveneda, kui lähipiirkonnas ehitatakse uut reoveesüsteemi või teed või alustatakse näiteks kruusa kaevandamist.

Loe veel

Varu tarvilikud abivahendid

Kaevu hooldamiseks vajalikud vahendid saab muidugi tänapäeval hankida igaüks.

Salvkaevu puhastamine ei ole kaugeltki lihtne ega ohutu töö. Seda enam tuleb tähelepanu pöörata töö ohutusele – kaevu laskumisel kasutada ohutusrihmu, rakmeid, kanda kiivrit ning leida töökaaslane, kes kaevus olijat vajadusel aitab. Olenevalt kaevu sügavusest peab puhastustööde ajal olema tagatud ventilatsioon.

Kaevu tühjendamine setetest eeldab spetsiaalseid töövahendeid, mille hankimine võib minna kalliks. Kui endal pole piisavalt teadmisi ega oskusi, tasub kaevu hooldus- ja parandustööd tellida asjatundjatelt.

Kaevu puhastamine on mõistetavalt hea ette võtta suvisel kuivaperioodil. Salvkaevu puhastamisel ei ole võimalik täielikult likvideerida olemasolevaid mikroorganisme, sest salvkaevu võib lekkida vesi pinnasest. Pinnasevee imbumise vältimiseks tuleb üle vaadata kaevu rakised, vajadusel need tihendada.

Ka puurkaevud vajavad regulaarset hooldust

Ka puurkaevu puhul on probleemid üsna sarnased. Ka puurkaevu pääseb setteid ning vesigi võib samamoodi saastuda. Enamikel juhtudel pole puurkaevudel spetsiaalseid kummitihendeid ning kaevukaas ja selle ümbrus on sageli tihendamata.

Aastate lõikes ladestub puurkaevu põhja ja manteltorude külge setteid, mis häirivad puurkaevu tööd ja vee kvaliteeti. Kuigi iga kaev on isemoodi ja oma iseloomuga, siis oleks siiski soovitatav vähemalt iga 7 aasta tagant teostada puurkaevule puhastuspumpamine, et eemalada setted. Regulaarne hooldus tuleb kindlasti odavam, kui lasta puurkaevu töötav osa täis settida. Märgid, mis viitavad puhastuspumpamise vajalikkusele, on enamasti vee kvaliteedi halvenemine, liiva ja muude tahkete osakeste sisalduvus vees.

Allikad: Strongest Arendus, Kaevupuurija, Viru Geoloogia