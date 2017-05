VIDEO: Aaderdamine ehk kuidas jäljendada puidusüüd. Vaata ka, kuidas teha sajandivanust kalja-aaderdust

Kodu renoveerimisel või mööbli restaureerimisel on tarvis mõningaid materjale jäljendada ja üsna sageli on selleks just puit. Järgnevalt näitab Tallinna Ehituskooli restaureerimise õppesuuna juhtõpetaja Heli Allikas, kuidas puitu jäljendada tänapäevase tehnikaga ning teisalt väga vana kalja-aaderdusega.

Puidumustrit on võimalik jäljendada kahte moodi – üks on tänapäevane meetod aaderduskummi abil ja teine traditsiooniline sajandivanune kalja-aaderdus.

Moodsa meetodi puhul on tarvis puidusüü kammi ja tavalist seinavärvi. Et värv väga kiiresti ei kuivaks, siis tuleks kasutada värvilisandit, mis pikendab värvi kuivamise aega. Pinnale kantav värvikiht ei tohiks olla paks.

Aaderduskammi tuleb värvitud pinnal ühtlaselt survestades ja kiigutades sujuvalt liigutada. Liikumine peab olema hästi sujuv, et muster jääks loomulik. Et lisada puidumustrile veelgi omapära, siis tuleks muster aaderduskammi tagumiste piidega n-ö läbi kammida.

Vanasti, kui poes aaderduskummi ei müüdud, jäljendati puidumustrit kalja ja pigmendi abil. Kalja-aaderduseks on tarvis veidi rohkem ja eripärasemaid tööriistu nagu näiteks piitspintsel. Lõpp-tulemuse õnnestumisel mängib suurt rolli aluspinna ettevalmistus. Kruntvärviks tuleb kasutada täismatt alküüdvärvi. Kalja-aaderduse puhul saab mustri joonistamisel olla väga loominguline. Sisse võib joonistada ka oksakohad.

Et puidusüü mustriga pind ka vastu peaks, peab selle kindlasti üle lakkima lahustibaasil lakiga.

Aaderdustehnikat võib tõepoolest kasutada kus iganes – seintel, põrandatel, mööbliesemetel jne.