VIDEO: Betoonpinnad kipuvad tolmama. Kuidas kaitsta betoonpindasid?

Betoonpindasid saab vastavate vahenditega värskendada ning muuta ka vähem tolmavaks. Tikkurila Koolituskeskuse juht Meelis Tarto näitab lähemalt, mida saab mineraalsete pindade puhul ette võtta.

Kodus ja koduümbruses leidub alati mineraalseid pindasid olgu selleks siis betoonist või looduskividest põrandad, trepid, postid või seinad.

Betoonpinnad kipuvad aga tolmama ning neid on rakse puhastada. Selle vältimiseks saab betoonpindasid efektiivselt spetsiaalsete vahenditega kaitsta. Betoonpindadele ettenähtud immutusaine imbub mineraalse pinna pooridesse, seob tolmu ning samas ei tekita pinnale kilekihti. Looduskivi pinna väljanägemine ei muutu. Hiljem on oluliselt lihtsam immutatud pindu puhastada.

Mineraalsete pindade puhul on üheks probleemiks see, et pindadest hakkab välja tulema soolasid. Vesi lihtsalt aurustub pinnast ja toob soolad välja. Pinnalt vesi aurustub, aga soolad jäävad pinnale.

Immutusvedelikku tuleb pinnale kanda nii palju, et kivipinna poorid saaks täis.