VIDEO: Hakkad riiulit kipsseina panema! Vaata, millist kinnitust kasutada ja kas riiul videos püsima jääb

Enamik meist on elu jooksul kokku puutunud riiuli riputamisega kipsplaadist seina. See ettevõtmine võib aga osutuda üsna raskeks ülesandeks, sest riiul ei taha mitte seina püsima jääda. Miks? Tallinna Ehituskooli ehituse õppesuuna erialaõpetaja Priit Valge ja õpilane Henri Saarep näitavad ette, milliseid kipsitüübleid tuleks kasutada.

Selge on see, et riiulit tavalise kruviga kipsplaadist seina riputada ei ole mõistlik. Selleks tuleb kasutada spetsiaalseid tüübleid ning hea oleks ka teada, kui palju raksust need suudavad vastu võtta.

Videos tutvustame kolme erinevat tüüblit.

Isepuurival kipsitüüblil on keskel kõrge keermega vindiosa, mis hoiab teda ilusti seinas kinni. Otsas on puurteravik ning sellele tüüblile ei ole vaja auku ette puurida.

Ekspander tüüblile on vaja auk ette puurida. Tüübel on komplektis koos kinnituskruviga. Kui auk on seina puuritud, siis sõrmega või tangide abil pannakse tüübel seina sisse ning tõmmatakse kokku. Keskmine osa läheb liblikana laiali ja see hoiab kinnitust kõvasti seinas.

Kolmas võimalus on kasutada kipsiankrut, mida tuntakse ka nime all „pardijalg“. Kui isepuuriv kipsitüübel ja ekspander tüübel suudavad kanda raskust umbes 20 kg, siis „pardijalg“ suudab kanda suisa 40 kg raskust.

Muidugi sõltub kandevõime ka seinamaterjalist. Tugev seinaplaat või mitmekihiline kipsplaat suudavad kanda veelgi suuremat raskust. Kipsplaadi kinnitusi ostma minnes tuleb kindlasti uurida, millisele seinale täpsemalt need mõeldud on ja kui palju raskust need kanda suudavad.

Videos tehtud katse ekspander tüübliga kinnitusele näitab, et riiul peab kenasti vastu ettenähtust isegi suurema raskuse. Materjalidele etteantud tehnilised näitajad on üldjuhul alati väikese varuga, kuid Priit Valge ei soovita neid kunagi ületada.