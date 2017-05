VIDEO: Innovaatiline nipp terrassiehituses, et puit ei läheks mädanema

Shutterstock

Ka ehituses mõeldakse välja uusi innovaatilisi lahendusi, mis tagaksid rajatise parema kvaliteedi ja pikema kestvuse. Nii on ka selleks kevadsuveks terrassi ehitamiseks välja tuldud uute lahendustega. Järgnevast videost saab näha, kuidas vältida olukorda, et kahe omavahel tihedalt kokku puutuva puitpinna vahele ei jääks püsima liigne niiskus. Selle vältimiseks oleks tark tõsta terrassi laud kandeprussist ülespoole ning selleks on olemas spetsiaalsed klambrid.