VIDEO: Kas algaja saab hakkama Fibo ploki ladumisega? Ehitustudengid võistlesid müüritise ladumises

Plokkidest müüritise ladumine on iseenesest üsna lihtne ja kiire töö. Aga siiski on hea teada olulisi üksikasju, et vigu sisse ei tuleks. Mis on kõige tähtsamad tööetapid müüritise ladumisel ja milliseid vigu tehakse kõige rohkem, sellest räägib Weberi tootejuht Margus Tint.

Täna võistlesid Tallinna Tehnikaülikoolis ehituseriala tudengid Fibo plokkidest müüritise ladumises. 8st võistkonnast 3 olid kohale tulnud Riia ning Kaunase Tehnikaülikoolidest. Lõpptulemust hindasid oma ala asjatundjad ning parimat võistkonda premeeriti 100 euroga.

Tuleb välja, et Eesti ehitustudengid on ka head praktikud. Esikolmiku hõivasid eestlaste võistkonnad: Kalevipojad, KokkKondiiter ja YAFB.

Margus Tint ütleb, et kõige olulisem ongi müüri esimese rea paigaldamine ja loodi ajamine. Siin ei tohiks kiirustada. Ladumist peaks alustama nurgast.

Tudengid ise lisasid, et tähtis on õige paksusega segu valmis saada ning saagi kiiresti edasi-tagasi liigutada. Entusiasmi näis tulevastel ehitusjuhtidel jätkuvat. Praktika kinnistab teoreetilisi teadmisi.