VIDEO: Ketassaag on asendamatu abimees sirgete lõigete tegemiseks

Kui on tarvis lõigata sirgelt plaati või prussi, siis heaks abimeheks on siin ketassaag. Tallinna Ehituskooli õpilane Richard Põldver tutvustab videos selle tööoperatsiooni olulisemaid detaile.

Esmalt tuleb lõigatav plaat korralikult toestada. Sirgjoon kenasti paika saada, seejärel tuleb juhtlatt õigele kaugusele paika panna ning korralikult kinnitada. Siis reguleerida saetera kõrgus. Kõige selle juures tuleb jälgida tööohutust ning lõikamine võibki alata. Videos näeb kõike seda juba täpsemalt.

Ketassaed on koos tikksaagidega puutöömeistrite peamised asendamatud abilised. Need on kõige multiotstarbelisemad saed kõikvõimalike sirgete lõigete tegemiseks puitu. Spetsiaalse kettaga on võimalik ka metalli ja kivi lõigata.

Ketassaagi kasutatakse nii pikikiudu kui ka ristikiudu lõikamiseks. Tänu muudetavale alusplaadi nurgale on nendega võimalik ka kalde all saagida. Koos siinidega on ketassaega võimalik väga sirgeid lõikeid teha.