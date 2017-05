Kipsplaati võib paigaldada karkassile ka horisontaalselt. Oluline on jälgida, et kipsplaadil peab karkass olema all plaadi igas servas. Vastasel juhul plaat lihtsalt paindub läbi. Kuressaare Ametikooli tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja Andres Meisterson näitab videos, kuidas jätkata kipsplaate ning kuidas korrektselt vormistada välisnurka. Vaata, milliseid vigu vältida.