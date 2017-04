VIDEO: Kui kiiver on saanud üks kord viga, siis tuleb see ära visata

Kiivrit valides on esmalt vaja selgeks teha, kus seda kasutama hakatakse ja kas oht tuleb ainult ülevalt või ka külgedelt. Tamrex Ohutuse OÜ kommunikatsioonispetsialist Diana Karmo räägib lähemalt, millele pöörata tähelepanu kiivri valikul.

Kiiver on esmane hädavajalik isikukaitsevahend, et hoida töötajat raskete peavigastuste eest. Oht võib tulla nii ülevalt kui külgedelt.

Eestis peavad maapeal toimetavad ehitustöölised kandma lõuarihmaga kiivreid, kõrgustes töötavad inimesed aga neljapunkti kinnitussüsteemiga kiivreid.

Iga kiiver, mis on klassifitseeritud isikukaitsevahendina, kaitseb kindlasti pead vigastuste eest. Samas võib kiivri soetada 10 euro eest, aga ka 80 euro eest. Milles seisneb vahe? Hinnavahe tuleb kaitseomaduste, mugavuse, funktsionaalsuse ja väljanägemise arvelt.

Väga oluline on pikka päeva tööd tehes, et kiiver oleks kerge ega väsitaks pead. Samuti on oluline kiivri hingavus. Need on vaid mõned nüansid, mis eristavad ühte kiivrit teisest.

Tähtis on teada seda, et kui kiiver on korra juba inimest kaitsnud, siis tuleb see uue vastu välja vahetada. Materjal on saanud kahjustada ning järgmisel korral ei pruugi kiiver enam oma funktsiooni täita.

Kõige odavamad kiivrid pakuvad lihtsat kaitset ülevalt kukkuva eseme eest, keskmise hinnaklassiga kiivritel on enamasti juba mõned lisafunktsioonid: näiteks UV-indikaator, mis annab meie kliimas juurde kiivri kasutusaega, üldjuhul umbes 5 aastat.

Tippklassi kuuluvad kiivrid pakuvad lisaks kaitset külgedelt, on peas kergemad ja mugavamad, hingavad paremini, on valmistatud parema kvaliteediga plastikust, kestavad 10 aastat ja olenevalt tootjast omavad veel mitmeid omadusi, mis kandmise meeldivamaks teevad (lühike nokk, kuklakumerus jne).