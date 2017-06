VIDEO: Kuidas freesida keraamilisele plaadile läbiviiku?

Tavaliselt on vaja keraamilistele plaatidele kas köögis või vannitoas freesida läbiviigud näiteks segistite või siis pistikute tarbeks. Tallinna Ehituskooli ehituse õppesuuna juhtõpetaja Meeta Heinaste näitab, kuidas seda tööd teha.

Enne freesima asudes tuleb kindlasti esmalt plaat korralikult fikseerida, et freesimise ajal see liikuma ei hakkaks ning meile vigastusi ei põhjustaks. Samuti kanda kaitseprille, et võimalikud lendavad killud meile silma ei satuks.

Alati tuleks valida trellil aeglane kiirus ning rakendada freesimisel piisavalt füüsilist jõudu. Lihtsam on freesida vasakult poolt.

Olenevalt glasuuri kvaliteedist võib siiski freesimisel välja tulla tükke, kuid tavaliselt jääb see veidi narmendav augu serv kenasti pistikupesade alla ning muretsema ei pea.