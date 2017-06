VIDEO: Kuidas kaitsta ja värskendada tänavakive?

Sillutiskividest platsid ja teed on paljude hoovide ja avalike ruumide üheks osaks. Kui vanad tänavakivid on luitunud ja väsinud moega, siis kohe ei maksa neid minema visata või välja vahetada. Tänavakive saab vastavate vahenditega värskendada. Tikkurila Koolituskeskuse juht Meelis Tarto näitab lähemalt, mida saab selliste pindade puhul ette võtta.

Tänavakivide lasuur sobib nii halli kui ka värvilise tänavakivi värskendamiseks. Jälgida tuleks seda, et kui on tegemist on halli kiviga, siis kanda peale ka hall lasuur ning punasele kivile ikka punane lasuur.

Esmalt puhasta pind mustusest, tolmust, samblast ja samblikest. Pese pind survepesuriga puhastusvahendi lahusega vastavalt kasutusjuhendile.

Sega lasuuri hoolikalt enne kasutamist ja kasutamise ajal. Kanna lasuur ühtlaselt ja korraga pinnale, et vältida ühenduskohtade teket. Veendu, et toode on imendunud ühtlaselt ja täielikult aluspinda. Väldi paksu värvilaadse kihi pinnalekandmist.

Lasuur kantakse pinnale harja, rulli või pritsiga. Tavaliselt on vaja pinnale kanda teinegi kiht lasuuri, kuna üks kiht võib jääda laiguline.

Kui ise ei riski tööd ette võtta, siis värvimistoode teostamiseks on mugav kasutada professionaalse firma abi.