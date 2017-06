VIDEO | Kuidas plaatida korrektselt tualettpoti ümber? Vaata plaatide lõikamise variante ja nippe!

Shutterstock

Mis puutub vannitoapõranda plaatimisse, siis võib kindel olla, et selle töö puhul tuleb ette mõningaid takistusi. Üks selline takistus on näiteks tualettpott ja selle ümbrus. Hoidmaks aga keraamilised plaadid terved ja ülejäänud põrand poti ümbruses korrektse välimusega, tuleks selles kohas lõigata plaadid paberist šablooni järgi, et kõik omavahel kokku sobiks.