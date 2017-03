VIDEO: Kuidas valida akutrelli? Milline sobib kodukasutajale, milline profile?

Iga töö ja kasutaja jaoks on mõeldud õige tööriist. Millele pöörata tähelepanu ja kuidas leida kirjust valikust enda jaoks sobilik akutrell, sellest räägib lähemalt Tondi K-Rauta tööriista osakonna müügikonsultant Olav Leisson.

Suures plaanis saab jagada akutrellid kahte rühma – profitööriistad ja kodukasutajate abilised. Vahe on eelkõige kvaliteedis ja vastupidavuses – profitööriistaga saab teha ehitusobjektil terve päeva tööd, sest võimsus ja aku mahutavus on märksa suuremad.

Kui ehitajale võib soovitada vaid profitööriista, siis kodukasutaja puhul sõltub vajadusest, kas eelistada lihtsamat või tõsisemat tööriista. Peamised parameetrid, mida akut ostes jälgida, on võimsus ja aku mahutavus.

Kui võimast?

Tavaliselt on akude võimsus kas 10, 12, 14 või 18 volti. 10-voldised trellid on väikesed, aga see eest käepärased ja kerged ning sobivad näiteks mööbli kokkupanemiseks.

Suurema ehitustöö juures pole siiski 10-voldisest tööriistast väga abi.

Kui on soov soetada akutrell, mis sobib nii puurimiseks, lihvimiseks kui poleerimiseks, siis võiks isegi kodus eelistada 18-voldist tööriista. Kui on tarvis puurida auku kivisse või betooni, siis tuleks valida löögifunktsiooniga akutrell. Kui tööriista on tarvis ainult kruvimiseks, siis võib eelistada trelli asemel hoopis löögiga kruvikeerajat ehk käristajat, mis teeb tööd oluliselt kiiremini kui akutrell.

Tark oleks omada 2 akut

Võimalusel võiks valida trelli, millel on kaks akut või osta teise aku juurde, sest muidu võib töö katkeda sobimatul hetkel ja tuleb oodata, millal aku uuesti laetud saab. Aku vastupidavus sõltub selle ampertundidest - mida rohkem on akul ampertunde, seda kauem saab tööriista kasutada.

Valida saab akusid vahemikus 1,3 kuni 5 ampertundi. Kodukasutuseks on 5 ampertundi liiga palju, piisab ka näiteks 1,5- või 2,5-amprisest akust. Valikul hätta jäädes tasub poes alati nõu küsida ja kirjeldada, milliseid töid hakatakse trelliga tegema, sest aku vastupidavus ei sõltu üksnes tööajast, vaid ka töö olemusest.

Aku laadimisaega tasub samuti ostes uurides, kiiremad laevad 20 minutit, aeglasemad kuni 3 tundi. Tavaliselt on kodukasutajate toodete laadimisaeg pikem, kuid jääb siiski alla tunni.

Erinevaid otsikuid akutrellidel sageli kaasas ei ole, need tuleb osta juurde, kuid leidub ka korraliku stardikomplektiga tooteid. Puidu- ja metallpuuride ja erinevate otsikute kodukasutaja komplekti saab kätte ca 15-20 euroga, aga iga otsikut ja puuri saab osta ka eraldi. Lisaks saab panna trelli otsa vastavalt tööle kas lihvimis- või poleerimiskettaid ja traatharju.