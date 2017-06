VIDEO: Läbimurre ehitamisel - tark tellis säästab poole ehituseelarvest ning hilisemaid küttekulusid

Tellised on disainitud niiviisi, et neid on omavahel kerge ühendada.

Tark tellis ehk Smart Brick on uus, vaat et revolutsiooniline USA-s patenteeritud ehitustellis ja konstruktsioonisüsteem, mis aitab kokku hoida umbes poole ehituseelarvest. Lisaks säästab tark tellis küttekulusid ning on vastupidav maavärinatele.

Smart Brick’ist võib ehitada hooneid, sildu ja muudki. Tellis koosneb väga tugevast ja unikaalsete omadustega betoonist, mis lubab ehitada tõeliselt ökoloogilisi konstruktsioone, säästa elektri- ja küttekuludelt nii külmal talvel kui jahedal suvel (jahutus).

Lisaks sellele saab neist traditsioonilisi ehitusmeetodeid kasutades ehitada kiiresti, odavalt ja täpselt tugeva konstruktsiooniga ehitise.

Tellised on disainitud niiviisi, et neid on omavahel kerge ühendada. Nende sisepind on soojustuse jaoks avatud ja infrastruktuuri elemendid jooksevad läbi telliste, neid on kerge paigaldada. Põrandad, seinad ja laed saab kerge vaevaga ehitada spetsiaalselt disainitud tellistest, konstruktsioonid saavad tugevad, segadust on ehituse ajal vähem ning ehitise kogumaksumus kujuneb tavalisest tunduvalt väiksemaks.

Arvutused näitavad, et tarku telliseid kasutades on võimalik kaheksakorruselise maja juures kokku hoida kuni 50% eelarvest.

Tark tellis säästab hilisemaid küttekulusid

Smart Brick’i soojustavad omadused on hämmastavad ning kulud kütmisele ja jahutamisele seetõttu väikesed. On ju teada, et umbes 60% hoonete energiakulust on seotud kütmise ja jahutamisega, seal hulgas vee soojendamisega. Smart Brik säästab suure hulga elektrienergiat ning teisi energiakulusid nii suvel kui talvel.

Telliste disain lubab suuremat kontrolli soojusenergia üle ning majaomanikud saavad suuri summasid säästa ja nende energeetiline jalajälg kujuneb senisest hoopis väiksemaks. Metoodika, mille alusel tarku telliseid valmistatakse, ei nõua nii palju looduslikke materjalide – liiv, metall ja vesi – kasutamist, kui varasemad.

Tellise valmistamisse kaasati tippeksperdid ehituse ja disaini alalt. Tellised on ülitugevad ning peavad vastu ka maavärinatele ja igasugustele erinevatele ilmaoludele.