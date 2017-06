VIDEO: Lasuurvärvi ja harjasmatiga saab luua lõputul hulgal põnevaid seinapindu

Tallinna Ehituskooli ehitusviimistluse õppesuuna juhtõpetaja Terje Jaksen näitab, milliseid seinapindu saab luua lasuurvärvi ja harjasmati abil.

Eelmisel korral näitasime, kuidas saada ilusate selgete äärtega värvitriibud seina. Seekord vaatame edasi, kuidas lasuurvärvidega ning spetsiaalse harjasmati abil saab teha erineva mustriga seinapindu. Mõni variant tuleb nii põnevalt välja, et meenutab tõetruult tapeeti.

Enne värvima asumist tuleb kindlasti teibi servad värviga ära täita ning lasta värvil korralikult kuivada.

Lasuurvärvide puhul on oluline, et aluspind oleks eelevalt kaetud värviga, mille läikeaste on 7 ja üle selle. Mustrite tegemiseks kasutatakse spetsiaalset harjasmatti, mida saab ehituskauplusest osta.

Muide, lasuurvärvi saab viitsimise korral ka ise valmistada. Lasuuri puhul on veel üks huvitav fakt see, et mida koledam see värvitoon purgis tundub, seda põnevam see hiljem seinal jääb.