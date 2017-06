VIDEO: Metallikvärviga tehtud puidusüü muster loob seinale omapärase efekti

Üsna lihtsate vahenditega saab kodus luua eripärase seina. Selleks kasutame seinatoonist veidi tumedamat metallikvärvi ning juba varasemalt selgeks õpitud aaderdamise tehnikat ja töövahendina tuttavat puidusüü kammi. Tallinna Ehituskooli ehitusviimistluse õpetaja Laura Aidak juhib tähelepanu, et mustris ei satuks oksa kohad kõrvuti. Et muster saaks sujuv, tuleb töötamiseks valida mugav positsioon. Kui mustriga pole rahul, siis tuleb see kohe ära parandada. Metallikvärvi puhul peab arvestama seda, et märjana läigib see rohkem ja kuivades värvi läige väheneb.