VIDEO: Õige teibi abil saad seinale kumeraid joonistusi teha

Teipe on tõesti palju ja suisa erinevat värvi. Mida need värvid tähendavad ja kuidas õige töö jaoks sobiv teip leida, sellest räägib lähemalt Tesa Tape UAB võtmeklientide müügijuht Anu Tullino.

Üldreegel on selline, et kollast tooni teibid on mõeldud sisetingimustes töötamiseks ning sinist värvi teibid välistingimustesse. Kindlasti tuleb tooteid õiges kohas kasutada, sest väljas on UV kõrgem ning sinna sobivad vaid vastavad tooted, mida päike nii kiiresti ära ei kuivata.

Anu Tullino rõhutab, et kindlasti ei tohi valikul lähtuda müüdist, et mida heledam värv, seda nõrgema liimiribaga teip ning mida tumedam toon, seda kõvema kleepetugevusega toode. Nii võib toote valikul kõvasti alt minna.

Toodetel on oluline info alati pakendil kirjas. Ka see, kui kiiresti peab teibi pinnalt eemaldama.

Teibid pole mõeldud ainult sirgjoonte märkimiseks. Põnevate joonistuste tegemiseks seinale on olemas spetsiaalne kumerservade teip, mis meenutab pisut krepp-paberit. Kumerservade teipi saab seinal keerata nii nagu vaid soovi on. Väga oluline on alati teibi servad kas näpuga või väikese rulliga vajutades üle käia, et värv teibi alla ei satuks ning soovitud kujundit ära ei rikuks.