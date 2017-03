Video: Õpi kasutama plaadilõikurit. Keraamilist plaati tuleb lõigata tunnetega

Nagu juuresolevalt videolt näha võib, saab keraamilise plaadi lõikamisega hakkama ka noor neiu. Tarvis on lihtsalt rakendada õigeid töövõtteid. Tallinna Ehituskooli õpetaja Meeta Heinaste ja õpilane Iiris Kristiin Piilbak näitavad ette.

Kui on tarvis lõigata keraamilist plaati sobivasse mõõtu, siis tuleb kasutada plaadilõikurit, ja seda muidugi oskuslikult, et mitte kallist plaati ära lõhkuda.

Mehaanilise plaadilõikuri olulisemad osad on joonlaud, mille abil saab valida vajaliku mõõdu, juhik ehk fiksaator, millega saab plaati fikseerida ja 450 nurgajuhik täpsete diagonaallõigete tegemiseks.

Töö käib järgnevalt:

* Aseta plaat lõikuri alustallale fikseerides vajalik mõõt.

* Avaldades käepidemele ühtlast survet lükka või tõmba lõikeketast mööda plaati kogu plaadi ulatuses.

* Tugevatel plaatidel tuleb eriti hästi sälgustada plaadi otsad.

* Suru käepide alla ja murra plaat.

* Väga oluline on see, et murda tuleb tunnetega, mitte toore jõuga!