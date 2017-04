VIDEO: Peitsida või värvida?

Kui ettevalmistustööd, puhastamine ja immutamine on tehtud, siis võib asuda puidu peitsimise või värvimise juurde. Kumba eelistada on rohkem maitse küsimus. Tikkurila Koolituskeskuse juht Meelist Tarto räägib ja näitab täpsemalt, mis vahe neil on.

Fassaadilauad on kas hööveldatud, peensaetud või saetud. Viimase puhul on pind karedam, värvi kulub rohkem ja värvikiht saab paksem. Samal ajal jääb värv pinnale paremini kinni ning kaitseb puitu efektiivselt. Värvimise puhul puidu mustrit värvipinnast läbi ei paista.

Sileda pinna eelis on aga see, et vihm peseb mustuse lihtsasti pinnalt maha ning fassaad ei määrdu nii kiiresti.

Puitu võib ka peitsida. Välispeitsi puhul on tegemist poolläbipaistva ainega, millest puu süü paistab kenasti läbi ja pind jääb hästi naturaalse ilmega. Peits tuleks alati toonida, sest toonitud toode annab parema kaitse. Värvivalik on päris lai.

Kuna peits on läbipaistev, siis ei pea ta ilmastikutingimustele nii kaua vastu nagu värv. Peitsitud pinda peaks värskendama umbes 5-7 aasta möödudes, värv peab vastu isegi 10-15 aastat. Kuna peits on läbipaistev, siis päike kipub rohkem pinnale liiga tegema. Palju oleneb ka, mis ilmakaares pind asub, sest lõunapoolsed küljed kuluvad kiiremini.

Üldiselt peavad värv ja peits hästi vastu pidama nii niiskuses, kui ka päikesevalguses.

Värvimisel tuleb peale kantud värvi kogust tasandada puu süü suunas ja jälgida, et kogu laudis saaks ühtlaselt ning piisava värvi- või peitsikihiga kaetud.

Värvida tuleb kahes kihis. Esimene kiht laudadel oleks hea värvida maas, kus materjalile pääseb hästi ligi igalt poolt. Teine kiht värvi tuleb kanda peale siis, kui lauad on seinas, et saaks ära katta paigaldamisel tekkinud vigastatud või määrdunud kohad ja naelapead.

PS! Tsingitud naelapead tuleks enne värvimist kruntida sobiva metallikruntvärviga, et vältida rooste läbitulemist värvipinnast.