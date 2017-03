VIDEO: Põrandas auk! Vaata, kuidas seda parandada

Puitpõrand saab aja jooksul ikka erinevaid kahjustusi. Näiteks mingi kõva eseme kukkumisel põrandale jääb sellele kohale silma riivav auk. Samuti kipuvad laudpõrandatel kuivamise tagajärjel tulema sisse suured vahed. Kuidas neid vigu saab parandada, seda näitab Tikkurila Koolituskeskuse juht Meelis Tarto.

Kõige olulisem on põrandavigade parandamisel otsustada, kas hiljem tahetakse põrandat värvida või lakkida. Viimase variandi puhul tuleb parandustöödeks valida sobiva värviga pahtel, sest laki alt jääb see toon paistma. Aukudes võib kasutada tugevamat jäika pahtlit. Laudade vahel on aga soovitav kasutada elastset pahtlit, mis mängib liikumisel kaasa.