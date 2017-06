VIDEO: Puitpinna vahatamine - sobib mööblist saunalavani

Vahatamise eelis teiste viimistlusvõimaluste ees on see, et vaha jääb kaunis, naturaalne ning jätab puidusüü läbi kumama. Vaha imbub sügavale puidu sisse ning ei jäta kilejat kihti pinnale. Vahatatud pind jääb vett ja mustust hülgav. Tikkurila Koolituskeskuse juht Meelis Tarto räägib lähemalt vahatamise detailidest.

Vahasid on nii kuivade kui niiskete ruumide jaoks. Seepärast tuleb valida õige vaha, mis sobib just soovitud pinnale ja tingimustesse. Vahatada saab väga erinevaid pindu – mööblit, uksi, aknaraame, seinu, lagesid kuni saunalavani. Muide, sauna puhul on vaha parim valik, sest enesestmõistetavalt ei ole sauna pindu mõistlik värvida.

Vahatamise töökäik on üsna lihtne. Hoolikalt läbisegatud vaha tuleb pinnale kanda pintsli või käsnaga. Hea oleks teha proovivahatamine vähenähtaval pinna. Tähtis on see, et toodet saaks pinnale piisavalt palju. Peale pinnale kandmist tuleks lasta vahal veidi aega imenduda ja seejärel pind lapiga kergelt üle pühkida. Juhul, kui vaha jääb liiga paksult, siis võib see hakata kleepuma. Tumedama tooni saamiseks, tuleks vahatada ka teistkordselt. Vahad on üldjuhul veepõhised ja kuivavad kiiresti.

Vahasid saab ka toonida. Valikus on looduslähedasi toone kui ka näiteks rohelist, kollast, roosat jm toone.