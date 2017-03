VIDEO: Puitpinnad tuleb korralikult immutada

Puitpindade värvimisel on väga olulised eeltööd. Väga oluline on puhas puitpind enne värvimist immutada. Immutusvahendite sees on pestitsiidid, mis ei lase hiljem tekkida hallitusel ja kaitsevad puitu niiskuse eest. Lähemalt räägib Tikkurila Koolituskeskuse juht Meelis Tarto.

Immutusvahendit kantakse puidupinnale pintsliga ja siin on väga oluline, et ainet saaks piisavalt palju pinnale kantud. Eriti tähtis on jälgida laudise otsakohti, sest sealt imab puit kõige enam niiskust sisse.

Immutamine on oluline ka vanema ja veidi pehmemaks muutunud puidu puhul. Immutusvahendite sees on üldjuhul ka linaõli, mis muudab vana puidu veidi tugevamaks.

Immutatud puidul tuleks lasta kuivada 1-2 päeva ning siis võib juba soovi korral värvimise juurde asuda.