VIDEO: Soovid kordumatut seina? KORTSURULLIGA saavutad tõelise vau-efekti

Soovid efektset ja värvilist seina, aga tapeeti ei viitsi panna? Põnev kortsurullitehnika võimaldab luua kordumatu seina väga väheste vahenditega. Tallinna Ehituskooli ehitusviimistluse õpetaja Laura Aidak näitab, kuidas seda teha.

Vana seina saab ilmekaks üsna väheste vahenditega. Kodus jääb ikka üle värvijääke. Vastavalt meeleolule tuleb mõned välja valida. Efekti lisamiseks võiks kasutada erineva laiusega maalriteipe, mis tuleb hoolikalt kinnitada, et värv ei valguks teibi alla.

Eelnevalt peaks olema muidugi ette valmistatud sile seinapind ning valmis pandud abitöövahendid. Kõige olulisemaks töövahendiks on siin kilest rull ehk kortsurull.

Kanna esimene värvitoon kilega kaetud siledale pinnale, libista kortsurulliga sellest üle ning seejärel kanna värv risti-rästi tehnikat kasutades õrnalt seinale.

Lõpuks võib valge tooniga värvimustrit neutraliseerida, kui tundub, et seina üldilmet on vaja pehmendada või tumedamaid kohti katta. Valge värv aitab töö n.ö kokku sulatada.

Lõpptulemus sõltub vaid enda meeleolust ning fantaasiast. Kortsurullitehnikaga tuleb iga sein kordumatu.