VIDEO: Tagurpidi Majas pandi lakke põrandaid. Vaata majas toimuvat ja peapööritus on garanteeritud

Eile paigaldati Tagurpidi Majas põrandaid, muidugi lakke. Kuigi maja seisab kindlalt maapeal, võib seal sees viibides jääda merehaigeks. Tasakaaluhäired ja peapööritus on üldjuhul garanteeritud.

Maja arhitekt Indrek Taukar räägib, et lisaks tagurpidi olekule on maja ka veidi viltu, mis annab majas sees viibijatele veelgi elamust ja vunki juurde. Projekti eestvedajad nimetavad omakeskis seda maja ka tädi Maali majaks, sest tegemist on klassikalise viilkatusega majaga, mis võimaldab kõige paremini tagurpidi efekti välja tuua.



Anni Õnneleid



Arhitekt on sunnitud nentima, et teistpidi ehitamine on olnud keeruline ja probleeme on ette tulnud. See, mis peab olema laes, on ju hoopis põrandal ja vastupidi. Ka projekteerimisel on olnud info kommunikeerimine omavahel üsna keeruline. Kui üks selgitab, et sellised valgustid tulevad lakke, siis teistel asjaosalistel tekib küsimus, mida see jutt ikkagi tähendas – kas lage või siiski põrandat.

Ehitajadki on üsna hädas olnud. Esimene küsimus majja sisse tulles on see, et kuidas siin üldse ehitada saab, sest pea hakkab ringi käima. Indrek Taukari sõnul üldiselt enesetunne paraneb umbes tunni aja jooksul ja siis tundub kõik juba väga OK. Aga siis hiljem on probleeme kohanemisega majast väljas.



Anni Õnneleid