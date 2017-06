VIDEO | Tehnoloogia tõttab appi: Šveitsi firma on loonud isevärki võtme

Šveitsi ettevõte UrbanAlps lõi 3D printimise tehnoloogia abil võtme, mis on peaaegu võltsimiskindel, kirjutab disaini- ja arhitektuuriajakiri dezeen.com

Võltsimiskindluse tagab see, et võtme hambad on peidus. UrbanAlps soovis luua alternatiivi tänapäevastele võtmetele, mida on lihtne skänneerida ja kopeerida.

Võtmeid prinditakse 3D printeri abil titaanist. Võti valmib selliselt, et see vormub seest väljapoole, mis täjendab, et võtme hambaid saab peita äärte alla. Need töötavad samamoodi nagu tänased võtmed ehk mahuvad lukuauku ja keeravad seal lukumehhanismi.

Firma asutaja Alejandro Ojeda ei väida, et võti on täiesti kopeerimiskindel, aga tema sõnul tõuseb kindlasti tase.

„MacGyverid, kel on spetsiaalsed vahendid saavad võltsimisega hakkama, teiste jaoks muutub aga keerulisemaks," ütles ta.

Firma nägi kaks aastat vaeva, et luua võti, mis oleks väga turvaline, aga mille hind sobiks massidele.

Täna võimaldab protsess toota 850 võtit 24 tunni jooksul.