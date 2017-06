VIDEO: Universaaltööriist aitab segava piirliistu mugavalt parajaks lõigata

Põrandakatte paigaldamine kodus ei ole keeruline töö. Parketi, PVC või vaiba mahapanek edeneb üsna kiiresti, kui ette ei tule takistusi – näiteks uste piirliistud. Tallinna Ehituskooli ehituse õppesuuna erialaõpetaja Priit Valge näitab, kuidas universaaltööriistaga selle takistuse imelihtsalt kõrvaldada saab.

Kui põrandakate paigaldada vastu ukse piirliistu, siis jääb seina ja põrandakatte vahele üsna suur ja inetu vahe. Mida sel puhul teha? Üks võimalus on piirliist lihtsalt maha võtta ning parajaks saagida. See aga rikuks ilmselgelt ukse viimistlust ning oleks ka väga töömahuks ettevõtmine.

Palju lihtsam ja mugavam variant on segav liistuserv alt maha lõigata. Selleks otstarbeks on olemas üks väga hea tööriist, mida tuntakse universaaltööriista nime all. Tööriistale saab vastavalt soovile paigaldada erinevaid terasid. Universaaltööriist töötab vibratsiooni põhimõttel ning ei kahjusta lõikamisel kuidagi põrandakatte materjali.