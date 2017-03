VIDEO: Vaata ja loe nippe, kuidas alustada värvimisega

Tikkurila Koolituskeskuse juht Meelis Tarto annab nõu, milliseid abivahendeid on tarvis värvimisel, kuidas õigesti protsessiga alustada ning kuidas juba avatud värvipurke tuleks säilitada.

Värvimisel kasuta kindlasti värvivanni, sest esiteks on see mugav ja teiseks ei sattu igasugust mustust värvipurki. Et vanni oleks lihtsam puhastada, võiks kasutada spetsiaalseid kilekatteid.

Peale värvipurgi avamist on kindlasti oluline värv hoolikalt läbi segada, et saada ühtlane ja õige segu.

Kui värv on purgist kallatud, siis tuleb puhastada värvipurgi äär, et kaas tihedalt kinni saada.

Jälgida tuleks ka säilivusaega. Veepõhised värvid säilivad 2-3 aastat.

Värvide ladustamine

Esmalt tuleks mõtelda läbi, kas neid on kuskil hoiustada ning millal võiks neid jälle vaja minna? Koht peaks olema jahedamas ruumis ning otsese päikesevalguse eest varjatud. Kindlasti ei tohiks ruumi temperatuur langeda alla 5 kraadi ning ei tohi ka muutuda liiga palavaks ja niiskeks. Vastasel korral säilivusaeg lüheneb ning värvid võivad muutuda kasutuskõlbmatuks.

Lahustipõhised värvid taluvad ka miinuskraade, kuid niiskes neid hoida ei ole soovitav.

Värvide „parim enne“

Kui poest ostetakse värv, siis tavaliselt ei mõelda sellele, kas seda võib üle jääda ning mida sellisel juhul teha. Tasub meeles pidada, et värvipurgi peal on kirjas kaua toode säilib. Mõnel juhul on kirjas valmistamise kuupäev ning säilivus sellest ajast (näiteks 2 aastat).

Teisel puhul jällegi on kirjas juba nn. parim enne kuupäev sarnaselt toidukaupadelegi. Kui värvi valada värvivanni võib selle numbri peale sattuda värvi ning hiljem ei ole see enam loetav. Selline väike asi võib siis muutuda vajalikuks, kui värvi jääb järgi ning pannakse nö lattu seisma. Mõne aja möödudes, värvi uuesti kasutusele võttes enam seda infot ei leia.

Värvide säilitamine

Uue värvipurgi avamisel ning sealt värvi kallamisel tuleks iga kord purgi äär ära puhastada sinna sattunud värvist. See tagab selle, et kaas sulgub korralikult. Kui allesjäänud värve säilitada, siis üks lihtne nipp on veel keerata korraks suletud värvipurk tagurpidi, et värv satuks kaane juurde. See kindlustab veel olukorda, et värvpurk suletakse hermeetiliselt.

Kuna enamus tänapäeva värve on keskkonnasõbralikud ning ei kujuta tervisele suuremat ohtu, siis selle tõttu on ka nad kergemini riknevad.

Kui keskkonnatingimused on head ning värvipurk on korralikult suletud, siis värvid säilivad reeglina paar aastat ning vahel ka kauem.

Värvi segamisel on oluline, et kasutatakse puhast segamispulka. See välistab võimaluse värvi sattuda mikroorganismidel, mis võivad värvi muuta kasutuskõlbmatuks. Sama kehtib ka pahtlite puhul.

Järgmisel korral vaatame, kuidas valida värvimiseks õige värvirull.