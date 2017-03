VIDEO: Vaata, kuidas ära tunda head värvipintslit

Iga värvimistöö jaoks tuleb kasutada selleks otstarbeks mõeldud pintslit. Kvaliteetsel töövahendil on oma kindlad tunnused. Vaata videost järgi.

Tikkurila Koolituskeskuse juht Meelis Tarto räägib, millele pöörata tähelepanu värvipintsli valmisel. Pintslid tulevad appi siis, kui rulliga värvimisel head tulemust ei saa. Näiteks fassaadide puhul puitlaudist värvides. Värvipintsleid on väga erineva suuruse, kuju ja hinnaga.

Alati tasub pakendilt täpsemalt üle uurida, millise objekti jaoks see pintsel on mõeldud ning kas see sobib sise- või välistöödeks.

Ka keerulisemate eritööde nagu radiaatorite värvimiseks on spetsiaalsed pintslid, millega pääseb mugavalt objektile igalt poolt ligi. Akende ja uste puhul on hea kasutada nurga all lõigatud pintslit.

Selle tööriista võib poest soetada ühe kui ka kümne euro eest. Milles seisneb siis tööriistade vahe? Eks ikka lõpptulemuse kvaliteedis ning kasutusmugavuses – kas käsi väsib töötades kiiresti ära ning milline jääb pärast pintslitõmmet värvijälg. Hea pintsli ots on katsudes pehme ning karvad ei kaardu ega tule ka tõmbamisel lahti.

Videost on hästi näha kallima ja odavama pintsli töökvaliteedi erinevus. Kvaliteetsem pintsel mahutab rohkem värvi ning värvijälg on selgelt ühtlasem.