VIDEO: Vaata, kuidas lisada reljeefsele pinnale efekti metallikvärviga

Eelmisel korral näitasime, kuidas luua struktuurvärviga reljeefse mustriga seinu. Kasutasime selleks nii kummist mustrirulli kui ka harjamistehnikat. Selles videos näitab Tallinna Ehituskooli ehitusviimistluse õpetaja, kuidas lisada reljeefsele pinnale metallikvärviga efekti.

Harjamismuster jätab iga värvitooni puhul kendasti oma pinnastruktuuri näha. Mustrirulli puhul aga ei jää reljeefne pind iga värvitooni puhul hästi paistma. Kui soovime reljeefset mustrit paremini esile tuua, siis tuleks kuivanud pinnale kanda metallikvärv. Viimast ei kulu palju. Valida võiks alustoonist veidi tumedama metallikvärvi.

Seda võib pinnale kanda kas rulliga ja seejärel käsnaga hajutada või siis kasutada käsna ka kohe metallikvärvi pealekandmisel. Kindlasti tasuks hajutamist proovida esmalt kusagil väiksemal proovipinnal, et leida enda jaoks see sobiv lõpptulemus. Metallikvärv mängib valguses – hommikul ja õhtul paistab see seinal erinev.

Vaata lähemalt reljeefse mustri tegemist siit.