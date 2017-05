VIDEO: Vaata, kuidas luua reljeefse mustriga seinapind! Tulemus on õhuliselt õrn

Tallinna Ehituskooli ehitusviimistluse õpetaja Laura Aidak näitab, kuidas tavalise sileda pinna asemel luua kodus stiilne reljeefse mustriga seinapind.

Reljeefse pinna loomiseks tuleb kasutada struktuurvärvi, mis on palju paksem tavalisest seinavärvist. Struktuurvärvi võib pinnale kanda ka pahtlilabidaga. Mustri tekitamiseks kasutatakse kummist mustrirulli. Samuti saab põneva pinna loomiseks kasutada näiteks tapeediharja.

Aluspind peab olema sile ja puhas. Struktuurvärvi võib pinnale kanda vaba käega, risti-rästi. Hiljem pind silutakse üle pahtlilabidaga. Enne mustri tegemist peab jälgima, et struktuurvärvi kiht oleks õhuke, sest vastasel korral ei tule muster välja.

Kui mustrirulliga tõmmatud tulemus ei meeldi, siis saab pinna kohe uuesti katta värviga ja tulemust parandada. Kõik parandused tuleks teha enne seina kuivamist.

Kui mustri struktuur jääb liiga kõrge, siis hiljem saab selle kergelt üle käia lihvimistallaga.

Harjamistehnika puhul on oluline kanda seinale just paksem kiht värvi, et vältida aluspinna väljakumamist. Kui soovitakse kasutada toonitud struktuurvärvi, siis tasuks aluspind enne kruntida sama tooni seinavärviga.

Kindlasti ei maksa unustada, et viimistlustöid tuleb teha ülevalt alla.