VIDEO: Vaata, kuidas mugavalt kaitsta pindasid, mida sa värvida ei soovi

Keegi meist ei taha, et remonditööde käigus vale värv satuks valele pinnale. Tesa Tape müügijuht Anu Tullino näitab lihtsaid ja praktilisi nippe, kuidas kõige kindlamalt saad katta pinnad, mida sa värvida ei soovi.

Kui värvimisel ei taha kogu pinda rikkuda, siis on selleks olemas vastavad kaitsekiled. On tavalised kaitsekiled ja on ka mugavamad variandid, n-ö 3in1 tooted, kus on olemas nii kile, teip selle ääres ning teravam serv, mille abil saab kilest sobiva tüki lõigata.

Vastav kaitsekile on elektrit täis ning jääb sinapinna vastu hästi tihedalt püsima. Kile pind on kaetud väikese mummudega, mis ei lase sinna sattunud värvil nii kiiresti maha voolata.

Kui on tegemist värskelt värvitud pinnaga või tapeediga, siis ei maksa seda kaitsekile otse õrnale pinnale kleepida, sest tegemist on üsna kõrge kleepetugevusega teibiga ning see võib pinna ära rikkuda. Selleks tuleks esmalt paigaldada alla nõrgema kleepetugevusega tapeediteip ning alles selle peale kinnitada kaitsekile.

Kindlasti kõik teibi ääred näpu või rullikuga üle käia, et teibi ääre alla värvi ei satuks.