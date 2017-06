VIDEO: Vaata, kuidas muutub üks ja sama värvitoon külmas ja soojas valguses ning kuidas mõjutab värvitooni läikeaste

Lisaks värvitoonile adub inimese silm ka värvi läiget ehk kui palju see värv peegeldab pinnalt valgust edasi. Samuti tajume üht ja sama värvitooni erinevate valgusallikate taustal täiesti erinevalt. Tikkurila Koolituskeskuse juht Meelis Tarto näitab järgnevalt, mis juhtub, kui asetada erineva läikeastmega värvinäidised külma ja sooja valgusesse.

Üldjuhul meeldib inimestele vaadata matti pinda, sest see on hubane ja silmale hästi mõnusalt tajutav. Samas eeldavad teatud kohad ja disainielemendid ka läikivat pinda. Viimast on ka palju lihtsam puhastada ning pind püsib ka kauem värske ja ilusana.

Seepärast valitakse magamistuppa ja elutuppa matimad värvid ning vannitubades, koridorides, köögis, lastetubades eelistatakse läikivamaid pindu.

Väga oluline on värvitoon valida õiges valguses. Valgus varieerub nn külmast valgusest sooja valguseni. Üldjuhul on kodudes soojem valgus, poodides, kus enamasti toonivalik tehakse, seevastu aga külmem valgus. Seepärast tuleb värvinäidis kindlasti koju kaasa võtta. Läikiv pind näib soojas valguses ja külmas valguses täiesti erinev.

Lagedes kasutatakse täismatti värve. See peidab hästi värvimise vigu ja aluspinna ebatasasusi. Läikiv pind eeldab väga kvaliteetset aluspinda.

Sisetingimustesse on kahtluse korral targem valida soovitust veidi heledam toon, sest seinad peegeldavad üksteiselt värvitoone ning lõpuks tundub toasein tumedam, kui see värvinäidiselt paistis. Fassaadi puhul kipub asi olema just vastupidine. Valguse intensiivsus on õues suurem ja see muudab värvitooni lõppkokkuvõttes heledamaks.