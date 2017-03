VIDEO: Vaata, kuidas puitpinnad mustusest puhtaks saavad!

Enne värvimistööde alustamist peavad puitpinnad olema puhtad hallitusest, tolmust, plekkidest ja erinevatest mikroobidest. Järgnevalt näitab Tikkurila Koolituskeskuse juht Meelis Tarto, kuidas seda kõige parem teha on.

Puhastamiseks on palju erinevaid vahendeid – osad on mõeldud spetsiaalselt näiteks hallituse või sambla eemaldamiseks, aga leidub ka puhastusvahendeid üldiselt määrdunud pindade tarbeks. Üldjuhul on tegemist kontsentraatidega, mida tuleb lahjendada ja kindlasti kasutada siinjuures kaitsevahendeid.

Valmis töölahus tuleb pintsli või mopiga kanda määrdunud puitpinnale. Kui aine on mõjunud, siis pesemiseks on hea kasutada tugevamate harjastega harja. Nagu näha, on vahe mustal ja puhtal pinnal ilmselge. Lõpuks tuleb pind üle loputada veega ja lasta kuivada.

Seejärel võib puhastatud pinda kas õlitada, kruntida või värvida, mida vaatamegi juba järgnevates videotes.