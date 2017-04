VIDEO: Vaata, kuidas roostetanud metallpind taas korda saada

Välitingimustes kipub metall paratamatult roostetama. Kuidas see puhtaks saada ning üle värvida, seda näitab Tikkurila Koolituskeskuse juht Meelis Tarto.

Esimene töö on vana pind puhtaks saada. Eemalda lahtine ja nõrgalt kinni olev värv ja rooste mehhaaniliselt traatharja või lihvpaberiga. Seejärel pese pind. Metalli puhastamiseks sobivad leeliselised puhastusvahendid ning seepärast on oluline kasutada kaitsevahendeid nagu kummikindad ja kaitseprillid. Tavaliselt on puhastusvahendid saadaval kontsentraadina ja neid peab lahjendama veega. Leeliseline aine matistab ja puhastab pinda. Pärast pinna pesemist tuleb pind kindlasti loputada veega ja lasta kuivada.

Seejärel krundi metallpind spetsiaalse metalli kruntvärviga, mis nakkub hästi aluspinnaga ja ei lase roostel edasi tekkida. Kruntvärvitud pind tuleb üle värvida välitingimustesse ja metallile sobiva viimistlusvärviga.

Juhul, kui metalli pinnal aga roostet pole, siis eemalda lahtine värv mehhaaniliselt või lihvi kinni olev värvipind matiks, kasutades lihvpaberit. Pind vajab kruntimist juhul, kui värvipinna alt on nähtavale tulnud puhas metallpind. Kui värv on korralikult kinni ja roostet pole, siis ei ole kruntimine vajalik. Lõpuks töötle pind viimistlusvärviga.