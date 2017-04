VIDEO: Vaata, kuidas tervelt kätte saada vanad põrandalauad

Sageli on vaja kohendada vana maja äravajunud põrandat. Selleks tuleb aga eemaldada põrandalauad. Tallinna Ehituskooli ehituse õppesuuna erialaõpetaja Priit Valge ja õpilane Henri Saarep näitavad lihtsat nippi, kuidas saab kahjustusteta lahti võtta vana laudpõranda.

Vanade majade korrastamisel on sageli tarvis sirgeks ajada äravajunud, kuid unikaalne põrand. Laiu ja pakse põrandalaudu, mis sobiksid maja miljööga, on tänapäeval väga raske leida. Seega tuleks vanad lauad tervelt kätte saada.

Lihtsalt sõrgkangiga laudu üles tõmmata pole kindlasti mõistlik, sest vanad lauad lähevad kangutamisel katki. Hea lahendus on siinpuhul kasutada tiigersaagi, millel on metalli saagimiseks spetsiaalne tera.

Sõrgkangiga tuleb vaid veidi lauda kergitada ning siis saab juba peene saetera vahele panna ja naelad raskusteta läbi saagida. Seejärel juba liigutada laud horisontaalselt eelmise laua punnist välja. Nii saab vanad lauad tervelt kätte ning pärast remonti jõuavad need kahjustamata oma kohale tagasi.