Kuvatõmmis videost

Puu ümber olev multširing toetab igati puu kasvu. Aja jooksul kipub see aga ilma lisapiirde abita laiali vajuma ning ei näe kena välja. Seda probleemi aitab lahendada näiteks tellistest ehitatav ringikujuline piire. Järgnevast videost saabki näha, kuidas kavandada ja ehitada tellistest ringpiiret, et see ka nägus jääks.