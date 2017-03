VIDEO: Vaata, miks on hea kasutada ehituslasereid

Ehituslaserid on targad abimehed, mis aitavad kokku hoida aega mõõtmistöödel. Tallinna Ehituskooli ehituse õppesuuna erialaõpetaja Tarmo Laaban koos õpilasega tutvustab, kuidas ehituslaseriga töötada.

Tänapäeval ei käi keegi enam ehitusel ringi mõõdulindi või joonlauaga ega arvuta paberil vajalikke ruutmeetreid. Palju kiiremini teevad selle töö ära laserkaugusmõõtjad, mis kiiresti ja väga täpselt ütlevad meile vajalikud tulemused.

Samuti saame ehituslaseriga kontrollida, kas mingi asi on loodis. Ja vaaderpassi pole vajagi. See on mugav abivahend ka tapeetijatele, plaatijatele, torutööde tegijatele, kui töö tegemiseks on tarvis ette saada sirge joon.