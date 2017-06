VIDEO | Vaata, milliste toodetega säilitada vana mööbli restaureerimisel eseme autentsus

Enemasti leidub meil kõigil kodus või suvilas vana armsaks saanud mööblit, mis tahab saada värskemat ilmet. Kuidas aga säilitada selle vana mööblieseme autentsus ja omapära? Tikkurila Koolituskeskuse juht Meelis Tarto annab järgnevalt nõu.

Lisaks vanale mööblile soovitakse sageli ka uutele anda veidi vanema ajastu väljanägemist. Selleks kõigeks on olemas spetsiaalsed tooted.

Üks võimalus on vana mööbel lakkida. Vanasti kasutati mööbli viimistlemiseks alküüdlakke, mis on kergelt kollaka alatooniga ning aja jooksul kipuvad kolletuma. Ka tänapäeval toodetakse neid lakke sarnaste põhimõtete järgi nagu sajand tagasi.

Enne lakkima asumist tuleb lahtine ning koorunud vana viimistlus eemaldada ning mustus pinnalt puhastada. Ühtlase lakipinna saavutamiseks on väga oluline toode korralikult läbi segada, sest pigment kipub seistes põhja vajuma.

Lakkimisel jälgida pintsli õiget liigutust - tasandada tuleb lakk piki puidu kiudu.

Alküüdlakid kuivavad üsna aeglaselt, kuni 2 päeva. Teise kihi lakki tohib peale kanda siis, kui esimene kiht on pinnal kuiv ja ei naksu. Kui pinnale on kogunenud tolmu, siis tuleb teha vahelihvimine. Nii jääb lõpptulemus siledam.

Peitslakid on üldjuhul saadaval juba valmis toonidega. Kõige levinumad on tamm, pähkel ja mahagon. Muidugi on soovi korral võimalik ka toonida kasvõi punaste ja roheliste pindade tarbeks. Sobiva tooni valimiseks on hea kasutada värvikaarte. Samuti saab valida erinevate läikeastmete vahel.