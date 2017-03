VIDEO: Vaata, mitut erinevat värvirulli läheb tarvis

Tikkurila Koolituskeskuse juht Meelis Tarto annab nõu, kuidas valida erinevateks töödeks sobilik värvirull ja millised lisadetailid muudavad tööriista käsitsemise mugavamaks.

Värvirulli tuleb valida selle järgi, mida tahetakse värvida. Näiteks lagede värvimisel kasutatakse paksukarvalist rulli, mis imab hästi värvi sisse ja jätab pinnale ilusa paksu kihi. Seinte värvimisel kasutatakse madalama karvaga rulle. Mööbli värvimiseks on mõeldud eriti madala karvaga rullid.

Komplektis võiks alati olla 2 erisuurusega rulli. Väiksema rulliga saab hästi ära teha raskesti ligipääsetavad nurgad, liistude ümbrused.

Lambavilla ja muid looduslikke materjale kasutatakse nüüdisaegsete rullide valmistamisel äärmiselt vähe, enamasti toodetakse polüester-, polüakrüül- ja polüamiidrulle.

Mõnel tootjal on rulli kvaliteet ja vastupidavus määratud karva kiu materjalinimetusega, samas kui teine tootja valmistab samast materjalist väga erineva kvaliteediga rulle.

Kõigist eelmainitud sünteetilistest polümeeridest valmistatakse mikrokiudusid, mille häid omadusi on ka värvirullide tootjad tähele pannud. Värvirullide tootearendus on kiire ja valik üha laieneb. Näiteks praegu kogub mikrofiiberrull tuntust kvaliteetse üldrullina. Mikrokiud sobib põhimõtteliselt peaaegu kõigi tavavärvide ja kodus leiduvate siledate pindadega.

Läbimurret on tegemas veel üks huvitav materjal − teflon. Teflonkiust rulli eelis on vastupidavus, suurepärane värvi loovutusvõime ja hea pestavus. Et teflonkiud on libe ega ima värvi, on seda kerge puhtaks pesta. Materjali vastupidavus on täiesti omaette tasemel.

Rullide areng ei piirdu üksnes uute kanga- ja karvamaterjalide väljatöötamisega. Kaupluse maalritarvikute riiulitel on näha uusi rullitüüpe, millest mõned võtavad üle pintslite funktsioone ja vallutavad üha uusi territooriume.

Seinte värvimisel kasutati veel mõne aja eest vähemalt kaheks tööks kindlasti pintsleid: seina ülaossa värvipiiri tõmbamisel ja sisenurkade värvimisel.

Nüüd on mõlema töö jaoks välja töötatud erirullid. Kitsa, rulluisu ratast meenutava nurgarulliga on ülimugav toa nurgad enne seinte värvimist üle tõmmata. Loomulikult võib nurki värvida ka pärast seinte värvimist, mõlemal juhul saab töö kiiresti tehtud.

Järgmisel korral teeme lähemat tutvust pintslitega.