VIDEO: Vaata puidu õlitamise nippe. Korralikult õlitatud puitpinnad kestavad kaua

Paljudel meist on igal kevadel tarvis õlitada terrassi või õuemööblit. Millele õlitamisel tähelepanu pöörata, sellest räägib lähemalt Tikkurila Koolituskeskuse juht Meelis Tarto.

Õlitamine on üks puidu töötlemise viise, mis jätab tootele hästi naturaalse mulje. Valida saab veepõhiste ja lahustipõhiste puiduõlide vahel.

Kui terrass on ehitatud juba tööstuslikult sügavimmutatud lauast, siis samal aastal pole seda vaja õlitada, sest õli ei lähe puidu pooridesse. Õli lõplik toon sõltub suuresti aluspinnast. Sellest, kui palju aluspind õli sisse imab ja mis tooni on esialgne aluspind. Vanem laudis imab rohkem õli sisse ja jääb tumedam võrreldes uue töötlemata laudisega, mis on tihe ning jääb tunduvalt heledam.

Õli tuleb pinnale kanda ohtralt, et puit saaks sõna otseses mõttes õli täis. Õlitamiseks vali mugavad töövahendid, kas pintsel, käsn või spetsiaalne terrassilabidas. Suurte pindade puhul tasub kindlasti valida terrassilabidas, millega saab töö kordades kiiremini tehtud. Pintsliga terrassi õlitades kasuta pikendusvart. Peale õli pinnale kandmist tuleks lasta õlil pinda imenduda ja seejärel vajadusel üleliigne õli lapiga ära pühkida.

Õlidel on oht isesüttida ning seepärast tuleb õliseid lapid koheselt põletada, panna vette ämbrisse või lahtiselt õue kuivama.

Millal tuleks teha hooldusõlitamine? See sõltub pinna olukorrast, vahest tuleb teha igal aastal, aga mõningatel puhkudel kestab õlitamine mitmeid aastaid.