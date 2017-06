Viis lihtsat võimalust vannitoa värskendamiseks

Väike, igav või päevinäinud vannituba ei eelda alati suurt investeeringut nõudvat remonti, vaid tihti piisab ka oskuslikult valitud detailidest, mis annavad pesuruumile värske ilme.

Villeroy & Boch Gustavsberg Eesti müügi- ja turundusjuht Aivi Paju jagab lihtsaid nippe, kuidas vannitoale värske väljanägemine anda.

Värvid vannitoas

Tihti on vannituba kodu kõige igavam, üksnes igapäevasteks hügieenikohustusteks loodud ruum. Õnneks saavad värvitud seinte omanikud kiirelt nii moevoolu kui enda tujumuutusega kaasa minna ja lihtsa vaevaga pesuruumile värvivärskendusega uue ilme anda. Väikese vannitoa puhul võiks seintel kasutada sarnaseid heledaid toone ja mängida hoopis üksikute värviküllaste detailidega. „Erksust lisavad näiteks värvilised segistid, mida saab sobitada seinaplaatide, käterätikute ja vannitoamööbliga või põnevates toonides valamud,“ ütleb Aivi Paju.

Vannitoa stiili saab muuta ka uut värvi mööbli - selle uste, sahtlite ja kapinuppudega. Valge ja puidu kõrvale on tekkinud sellised julged toonid nagu kuldne, seedriroheline, tume pojeng ja päikesekollane ning kappidele leidub vasekarva, trendikaid messingi-toonis ja nahkseid nuppe.

Valguslahendused kappidesse

Vannitoa valgustus ei tähenda ainult otstarbekohast valgustamist, vaid loob ka peegli, kappide ja vanni osana mõnusa meeleolu. Dimmerdatava LED-valgustusega peeglid ja vannitoakapid võimaldavad sättida valguse just nii intensiivseks kui parajasti soovitakse. Seinakappide tööpinda süvistatud LED-riba valgustab aga kappi, kui uksed avatakse ning on dekoratiivne, kui uksed on suletud. Lisaks aitab kerge valgustus pimedas vannitoas hõlpsamini orienteeruda.

Põneva tulemuse saamiseks unusta kapiuksed sootuks ja paiguta vannituppa avatud ning seest värvilised valgustusega kapid. „Kuldne toon kapi sees lisab interjööri elegantsi, klassikalise tulemuse tagavad tumedad värvid heledamal taustal ning armastatud skandinaaviapärases vannitoas lisavad meeleolu erksad toonid. Värvi ja valguse harmoonia tulemusena tahad ise kauem vannitoas viibida ning kuuled ka kiidusõnu külalistelt. Lisaks aitavad usteta kapid paremini korda hoida,“ lubab Aivi Paju.

Loe veel

Vanniskäik muusikaga

Tänu Bluetooth seadmetele vannitoa peeglites, dušiotsikutes ja vannides, on igaühel võimalik luua vannitoast kodune spaa, kus nautida lemmikmuusikat, kuulata saateid või lihtsalt lõõgastuda.

„Näiteks vanni alla kinnituvatest kõlaritest kostuv muusika tekitab vees vibratsiooni, mis läbib keha ning mõjub teraapiliselt. Nii ei peagi tööstressist ja argimuredest pääsemiseks spaasse sõitma, vaid lõõgastavaid protseduure saab nautida otse koduseinte vahel, “ rääkis Paju koduse spaa võimalustest.

Kaval mäng plaatidega

Iga ruumi paneb helgelt särama valge värv ja vannituba ei ole siinkohal erandiks. Kuid kindlasti ei pea alates seinavärvist kuni põrandaplaadini tervet vannituba valgeks tegema. Plaadid on hea võimalus lisada vannituppa mängulisust ning päris kindlasti tasub mängida põnevate värvide ja mustritega, millega saab luua erinevat meeleolu - olgu selleks idamaise vannitoa kujundamine mosaiikplaatidega, ühe suurema plaadi kasutamine seinal või ka lae katmine plaatidega. Kavalalt valitud plaat mõjub kui kunstiteos, kuid on veekindel ja vastupidav.

Väikesed detailid loovad meeleolu

Alati ei olegi vaja suuremaid muudatusi ette võtta, vaid piisab põneva mustriga vaibast, erilise disainiga hambaharjatopsist, ehtelaekast, uuest dušikardinast, välismaalt toodud nagidest või kaunitest käterätikutest. Küll aga võiks poodi minnes püüda erinevaid esemeid omavahel sobitada, vastasel juhul jõuad koju asjadega, mis omavahel kokku ei sobi. Teadlikult valitud aksessuaarid on investeering, mis paneb vana ja igava vannitoa lihtsa vaevaga särama.