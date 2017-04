Viis miljonit maksev Malmö Maja saab nurgakivi

Täna pannakse Pärnus Malmö 23 ehitatavale korterelamule nurgakivi. Korterelamus on enne nurgakivi paigaldamise algust müüdud või broneeritud pooled korteritest.

Aasta lõpuks valmiva viiekorruselise 40 korteri ja 3 esindus- ja büroopinnaga ligi 3700 m² suletud netopinnaga maja kogumaksumuseks kujuneb ligi viis miljonit eurot. Korterite hind jääb vahemikku 73 000 kuni 277 000 eurot.

Malmö Maja saab olema Pärnu vanalinna silmapaistvam täiuslike funktsionaalsete proportsioonidega näide. Asudes väljaspool Pärnu keskaegse linna piiri, praeguse Rüütli-Hommiku-Malmö-Ringi tänavatega piirneva vaikse kvartali loodenurgal, lähtub arhitektuurne lahendus ajaloolisest- ja naaberhoonestusest.

Uue põlvkonna kinnisvaraarenduse hea näitena on hoone lahendatud logistiliselt terviklikult, kus parkimine on viidud hoone null- ja osaliselt esimesele korrusele, olles tänavalt nähtamatu ja sisehoovist eraldatud. Kõiki korruseid ühendav lift võimaldab mugavalt parkimiskorrustelt jõuda elukorrustel paiknevatesse korteritesse ning avarad rõdud ja katuseterrassid võimaldavad rajada katuseaiad otse linna südamesse.

Malmö Maja arendajaks on Malmö Maja OÜ, ehitajaks Eventus Ehitus OÜ. Malmö Maja on projekteerinud Arcus Projekt. Arhitekt on Tiit Raev. Sisekujunduse autoriks on sisearhitekt Tiiu Truus.