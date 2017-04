Vilen Künnapu näitab Kvissentali elamupiirkonnas tipparhitektuuri

Fausto Capital on alustanud Kvissentali elamupiirkonna laiendusega - Emajõe vasakkaldal ootab kodude kerkimist 29 elamukrunti. Esimene eramu on piirkonda juba projekteeritud ja saanud ka ehitusloa, eramu projekteeris mainekas Eesti arhitekt Vilen Künnapu. Hoone peafassaadi ilmestavad kaks suurt akent - ring ja püstine kolmnurk.

"Selle hoone märksõnadeks on selgus ja kompaktsus - tegemist on mõistliku suurusega majaga, millel selge sisu ja imago," rääkis Künnapu.

225 m2 suuruse kahekorruselise eramu arhitektuurseks ideeks on geomeetriline betoonarhitektuuri rütmiline kompositsioon. L-kujulise põhiplaani südamikku jääb madal betoonmüüriga piiratud aed. Alumisel korrusel paiknevad hall, garaaž, abiruumid, saun, köök ja kõrge läbi kahe korruse ulatuv elutuba. Hästi on eksponeeritud teisele korrusele viiv trepp ja väike kaptenisild teisel korrusel, mis viib seal asuvatesse magamistubadesse ja vannituppa. "See saab olema põnev hoone - kõrgemad ja madalamad osad, vahva välikamin ja -terrass, läbi kahe korruse ulatuv kõrge elutuba," rääkis ta.

Hoone peafassaadi ilmestavad kaks suurt akent - ring ja püstine kolmnurk. "Võiks öelda, et hoone meenutab lausa mingisugust betoonskulptuuri," rääkis arhitekt. "Nagu konstruktivistlik skulptuur, ent uues võtmes, tänapäevase mekiga."

Sissekäik on ilmestatud roostevaba terasest nurgapostiga ja punaka varjundiga seinaga, mis viib peaukseni. "Hoone juures on kasutatud ka teisi värve - näiteks beeži ja valget, isegi sinist," kõneles arhitekt.

Eramu elutoa lõuna- ja läänefassaad on klaasitud ja kaetud roostevabast terasest päikesekaitse ribidega. Põhjapoolne sein on vormistatud rütmiliste avade kompositsioonina. Garaaži maht on keeratud nurga alla, et jätta peasissekäigu ja garaaži vahele hingamisruumi.

Hoone on monteeritavast raudbetoonist, betooni karmust pehmendavad pastelsed värvitoonid garaažil ja kogu ansambli dominandiks oleval korstnal. Korstna vertikaali väikevennaks on silindriline tornike klaaskupliga. Interjööris domineerivad puitpõrandad, värvilised betoonseinad, kõrgetasemeline mööbli- ja valgusdisain.

Künnapu peab betooni võimalusterohkeks materjaliks. "Kui seda vaadata, on betoon ise nagu maal: selles leidub valget ja halli, selles on oma võlu, selgust ja geomeetriat. Kunagi ei tea, missugune saab olema lõpptulemus. Kui seda miksida tugevate värvidega, on lõpptulemus väga huvitav," rääkis arhitekt.

Seintel on tundlikud maalid, skulptuure on nii sees kui väljas. "Mulle meeldib arhitektuuri kunstiga kombineerida," rääkis Künnapu.

Kvissentali piirkonda tunneb Künnapu hästi. "Seal on tuntav jõe kohalolek, kerge reljeefsus, teede mõnus kulgemine - kindlasti on sel piirkonnal oma iseloom," leiab mainekas arhitekt.