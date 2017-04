Vineeritehas, mis töötleb kümme veokitäit puitu päevas

Eesti puuliikide esikolmikus asuv kask ei ole saetööstuse ega paberitootmise lemmik tooraine, kuid kaske väärindavad peaasjalikult vineeritehased. Nii kasutab Latvijas Finiersi gruppi kuuluv Kohila Vineer umbes 130 000 tihumeetrit kaske aastas, mis on kolmandik kogu Eestis mahavõetavatest kasepuudest, kirjutab novaator.err.ee oma veebilehel.

Kohilasse jõuab kaske üle Eesti, kuid on teada, et Lõuna-Eesti kask on väärtuslikum, kui Lääne- ja Põhja-Eestist tulev tooraine. Samas mõjutavad materjali kvaliteeti ka kasvataja oskused.

Vineeri tootmiseks sobib kask kõige paremini, sest selle lehtpuud võib väga edukalt mehaaniliselt töödelda. Elastse tooraine saamiseks lõigatakse välja kasenotid, mis jaotatakse kvaliteedi alusel klassidesse. Seejärel kasepakud skaneeritakse, et välja lõigata pakkude töödeldav osa.

Saadud notid ligunevad 24 tundi, mille järel on kask valmis saama pikaks ja õhukeseks spoonilindiks. Kohilas läheb spooni tootmiseks umbes 2500 kuni 3000 kasenotti ööpäevas. “Kui niimoodi piltlikult öelda, siis see on kümme rekkatäit kasepuitu, ja tehas töötab meil 24/7,” nendib ettevõtte juhatuse liige Andres Laht novaator.err.ee veebilehel.

Kuigi vineer on tuntud eelkõige mööblitööstuse toorainena, siis leiab tegelikult materjal kasutust paljudes valdkondades. Seda kasutatakse transpordisektoris, ehituses, sise- ja välisviimistluses. Lisaks on ka väga palju alternatiivseid kasutusviise, mänguasjad, liiklusmärgid, rulapargid, väga lai kasutusvaldkond on vineeril olemas. Vastupidav ja kulumiskindel Eesti vineer on arvestatav ekspordiartikkel, millel on turgu üle kogu maailma.

