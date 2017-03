Võidujooks maailma pikima klaasist silla pärast. Ungarlased tahavad hiinlastele ära teha

Hiina sillal on terasest raam ja rohkem kui 120 klaaspaneeli. Maksma läks see 3,4 miljonit dollarit. Sillal on juba olnud ka pisikesi tagasilööke ja sild on tulnud mõneks ajaks sulgeda.

Mullu suvel õnnistati Hiinas sisse 430 meetri pikkune klaasist põhjaga sild (Zhangjiajie Glass Bridge). Hiinlaste maailmarekord ei jää vist pikaks ajaks püsima, sest ungarlased soovivad hiinlaste saavutuse juba lähiajal üle trumbata, selgub FirstGlass uudiskirjast.

Ungari linn Sátoraljaújhely plaanib piirkonnas turismi hoogustamiseks investeerida üle 8 miljoni eurot 2 mäe – Szár ja Vár – vahelise klaassilla ehitamisesse ning lisaks ühe iidse kindluse arendamisesse.

Kuigi projekti on katnud õrn saladuseloor, jagas Sátoraljaújhely linnapea möödunud aasta detsembris toimunud pressikonverentsil klaassilla ehitamise kohta huvitavat infot. Kahte mäge ühendava silla pikkuseks on plaanitud 700 m, mis on absoluutne maailmarekord. Silla põhi ehitatakse pleksiklaasist, misläbi silla ületajal tekib maagiline võimalus silla all olevat loodust vaadelda kogu teekonna ulatuses.

Kuigi projektil on linnapea sõnul teoreetiline tugi juba olemas, ei julge ta veel siiski 100% selle teostamist lubada, sest jutt on siiski 2-3 biljoni forinti suurusest investeeringust.

Kusjuures Sátoraljaújhely linnapea mainis, et tema isiklikult üle selle silla kõndida ei kavatse, sest ei ole ekstreemsete elamuste austaja. Kuid ta on kindel, et maailmas leidub arvukalt seikluseotsijaid, kes seda teevad, sest rajamisel on ju maailma pikim ja huvitavaim klaassild.