Vuukimise tehnika ja vuukide puhastamine

Plaaditud pind ei ole veekindel enne, kui vuugid on täidetud ja tihendatud. Vuugitäidet müüakse valmiskujul tuubides ja suuremates nõudes, või siis ka pulbrina, millest pead täite ise segama. Vaatame lähemalt, millele peab vuukimisel tähelepanu pöörama.

Kui sein on plaaditud, tuleb puhastada niiske käsnaga vuugid üleliigsest segust. See on oluline, vältimaks plekkide teket järgneval vuukimisel. Vuukimisega alustatakse üldiselt 24 tunni möödudes plaatimisest, veelgi parem oleks oodata paar päeva, et niiskus saaks avatud vuukide kaudu aurustuda.

Dispersioonseguga plaatimisel, samuti madala temperatuuri puhul, tuleks vuukide täitmisega oodata vähemalt 5 päeva, vältimaks võimalikke plekkide moodustumist vuugisegus. Vuugid peavad olema puhtad ja neis ei tohi olla liigset plaatimissegu. Vuuke saab segust puhastada vastava vuugikaabitsaga.

Vuugitäide on harilikult valge, aga on saadaval ka värvilisi vuugitäiteid, mida saab sobitada värviskeemiga või kasutada kontrastide loomiseks.

Et vuugid saaks ilusad…

Vuugitäitega täidetakse kõik plaadivahed. Vuugitäide kuivab kõvaks ega lase veel plaatide alla imbuda. Et plaaditud pind oleks ikka täiesti veekindel, tuleb aluspind enne plaatimist niiskustõkkega katta.

Vuukimiseks läheb vaja: ämbrit, pahtlilabidat, vuugitäidet, vuugi kujundamise vahendit, käsna, kuiva lappi.

Esmalt suru painduva servaga pahtlilabida abil vuugitäide plaatide vahedesse, tõmmates risti üle kõigi vuugijoonte. Eemalda kohe liigne vuugitäide plaatidelt.

Seejärel ühtlase nõgusa kuju andmiseks tõmba vuugid siledaks. Selleks võid kasutada spetsiaalselt tööriista, kuid sobib ka puittüübel või mõni muu ümara otsaga ese, näiteks pastapliiats.

Seejärel lase vuugitäitel pisut seista, siis pühi plaaditud pind puhta niiske käsnaga üle, et liigne vuugitäide eemaldada.

Kui kasutad kombineeritud liimi-vuugitäidet, puhasta pind kohe, sest kuivanult on seda väga raske teha. Lõpuks pühi pind kuiva lapiga üle, et viimased jäägid eemaldada.

Kui vuugitäite silumisel ilmuvad plaatide vahel nähtavale tühimikud või väikesed praod, võta sõrmeotsale pisut vuugitäidet ja suru see vigasele kohale. Silu pind uuesti ümaraotsalise vahendiga.

Plaaditud ja muust materjalist pinna vahe sulgemiseks võib kasutada L-kujulist kleepuvat plastriba. Ka see sulgeb vahe veekindlalt ja seob eriti hästi siis, kui vahe on suur.

Ühtlase nõgusa kuju andmiseks tõmba vuugid siledaks spetsiaalse töövahendi abil. Shutterstock

Kui vuugitäide on määrdunud

Vuugitäide võib aja jooksul tuhmuda. Muidugi võib vana täite eemaldada ja vuugid uuesti täita. Kuid määrdunud vuugitäidet võib värskendada ka pleegitava lahusega.

Üks võimalus on võtta vana hambahari ja pisut äädikat ning eemaldada nende abil mustus.

Suuremate pindade puhastamiseks täida vana nõudepesuvahendi pudel äädika lahusega ja tilguta seda vuukidele. Lase äädikal 10-15 minutit mõjuda ja küüri pind puhtaks.

Vuukide küürimisega peab muidugi olema ettevaatlik, sest vuugid ei ole nii vastupidavad kui plaadid. Liiga kõva nühkimise tagajärjel võib vuukide pind rabedaks muutuda. Suurem osa inimesi küll teab, et teras- või messingharja ei tohi kasutada, kuid tegelikult on võimalik vuugipinda kahjustada ka seda agaralt küüneharjaga küürides.

Sageli tekib kehva ventilatsiooni korral vannitoa vuukides olevale silikoonile hallitus. Ainus võimalus sellist vuuki värskendada, on eemaldada vana silikoon täielikult. Selleks on spetsiaalsed vahendid.

Plaate valides pea silmas ka vuugivärvi. Kui kasutad tumedavärvilisi plaate, siis on mõistlik valida ka tume või must vuugitäide, sest valge kipub liialt esile tõusma ja plaatide värvi või mustri mõju kahandama.

Erinevalt tavalisest vuugitäitest koosneb epoksütäidis täiteainega segatud vaikudest ning moodustab kuivades plaatide vahele eriti veekindla ja vastupidava kihi. Kuivanult sarnaneb see plastikuga ja selle materjaliga võib olla raske töötada. Epoksütäidis sobib hästi näiteks klaasplaatidele.



Elastsed vuugisegud

Seina- ja põrandaplaatide vahelistesse nurkadesse, uste, akende, torude, vanni ja dušinurga piirkondadesse jäävates vuukides, laiusega vähemalt 5 mm, tuleb kasutada elastseid vuugisegusid.

Lahtised vuugid peavad olema kuivad ja tolmuvabad. Et vältida plaatide määrdumist, kleepige vuugiservad mõlemalt poolt kinni, kasutades selleks maalriteipi, ning täitke vuugid silikoonipüstoli abil silikooniga. Nii jäävad vuugid elastseks.

Niisutage plaatimislabidas või nimetissõrm veega, millesse on lisatud puhastusvahendit, sobib ka nõudepesuvahend ning suruge sellega vuugipind siledaks. Nii saavutate sileda silikoonpinna ja säästate käsi määrdumisest. Seejärel eemaldage kohe teip, et vältida selle kinni kuivamist.

Marmori, akrüül-vannide ning puidu puhul tuleb vuuke eelnevalt kruntida.

Elastne vuuk kuivab päevas umbes 1-2 mm ulatuses, seetõttu ei tohi vuugile 2-3 päeva jooksul peale astuda ega muud koormust avaldada.



Vanni ja dušinurga piirkondadesse jäävates vuukides, laiusega vähemalt 5 mm, tuleb kasutada elastseid vuugisegusid. Shutterstock

Allikas: „Kodu remonditööd“, Varrak 2017, 4seina.ee.